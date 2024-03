Jan Bakelants is onder de indruk en verwacht nog een paar monumenten voor deze Belg

Alpecin - Deceuninck heeft opnieuw een paar mooie overwinningen kunnen toevoegen aan het arsenaal deze week. Jasper Philipsen won Milaan - Sanremo, Mathieu van der Poel trok de E3 Saxo Classic naar zich toe.

"Milaan - Sanremo is de race die de meeste renners denken te kunnen winnen, maar die het moeilijkste is om te winnen en die door het minst aantal renners wordt gewonnen", gaf Tom Boonen meteen een duidelijke aanzet in Wielerclub Wattage.

De prestatie van klasbak Jasper Philipsen mag dan ook niet onder stoelen of banken worden geschoven. Jan Bakelants voorspelt een grootse carrière voor de Vlam van Ham: "De prestatie van Milaan - Sanremo komt van Philipsen zelf."

© photonews

"Ik geloofde wel dat hij die koers kon winnen, maar in dit scenario had ik het niet verwacht. Hij deed het goed, met wat meeval gaat hij hem nog een paar keer winnen", was Bakelants vol lof voor de Belgische sprinter.

Makkelijke Milaan - Sanremo?

De rest van het panel had het - met Tom Boonen op kop - over een vrij makkelijke Sanremo. "Met een tweede Del Toro zijn de sprinters niet mee", opperde Mark Uytterhoeven onder meer.

"Toch was het geen makkelijke koers, er werden er op de Capi al veel uitgereden. Die honderd die er op de Cipressa tussenuit gereden werden zouden het niet graag horen ..."