José De Cauwer onthult waarom Wout van Aert nog niet moet panikeren voor de Ronde

Een echt duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel kregen we de E3 Saxo Classic niet. Van Aert probeerde na zijn val nog wel, maar kreeg het gat niet meer dicht.

Op de Oude Kwaremont probeerde Wout van Aert nog alleen naar Mathieu van der Poel toe te rijden. Hij verkleinde het gat nog, maar kraakte daarna wel. José De Cauwer trekt echter geen conclusies.

"Of het nu door de val kwam of misschien liet hij het wat lopen, weten we niet. Zo weten we weer niet wie de beste was", zegt hij bij Sporza. "Van der Poel leek me dat tikkeltje explosiever, maar hij kreeg er Van Aert ook niet af, hé."

Toch won Van der Poel met anderhalve minuut voorsprong, terwijl Van Aert nog volk zag terugkomen uit de achtergrond. "Nu gaat Van Aert misschien met lichte twijfel naar huis en Van der Poel met een supergevoel."

Veel pech bij Visma-Lease a Bike

De Cauwer kijkt echter ook naar de pech van Visma-Lease a Bike, dat onder meer Van Baarle, Benoot en Hagenes zag vallen. "Als die mannen er in het slot nog bij zijn, hebben we een volledig andere koers."

Er is nog werk voor de Ronde van Vlaanderen. "De kans dat die ploeg de koers wint, is groot. Maar de vraag is: zal dat ook met Van Aert zijn? Want dat is toch de bedoeling."