Patrick Lefevere kijkt ook zelf in de spiegel en geeft fouten toe: "Een les voor mezelf"

Soudal Quick-Step kwam er opnieuw aan te pas in de E3 Saxo Classic, maar Patrick Lefevere kijkt ook naar zichzelf. Hij steekt de hand in eigen boezem.

Het rapport van het voorjaar wordt door Patrick Lefevere steevast maar na Luik-Bastenaken-Luik gemaakt, maar hij is duidelijk niet tevreden over het niveau van zijn renners in de koersen die we al gekregen hebben.

Het is al langer bekend dat Lefevere spijt heeft van de dure contracten van onder meer Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen. De kans dat zij na dit jaar nog bij Soudal Quick-Step rijden, is dan ook klein.

Lefevere eerlijk over contracten Alaphilippe, Asgreen en Lampaert

Maar Lefevere beseft ook dat hij zelf voor de spiegel moet staan. "Feit is dat ik fouten heb gemaakt in mijn aan- en verkoopbeleid", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Een aanzienlijk deel van het budget gaat nog altijd naar Asgreen, Alaphilippe en Lampaert.

En dat terwijl Lefevere eigenlijk de ploeg rond Remco Evenepoel sterker wil maken. Dat deed hij dit jaar al met Mikel Landa, maar hij moest ook veel jonge en onervaren renners bij de ploeg halen.

"De les voor mezelf: geen contracten meer afsluiten te midden euforie, wat bij Asgreen, Alaphilippe en Lampaert misschien te veel is gebeurd. Er mag gebeuren wat er wil, ik praat nu sowieso met niemand over contracten tot na Parijs-Roubaix."