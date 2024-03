Pogacar "ziet af" ondanks derde solozege in Catalonië, Belgen beleven rampdag

De derde aankomst bergop in de Ronde van Catalonië was voor de derde keer een prooi voor Tadej Pogacar. De Sloveen smeerde de concurrentie opnieuw heel wat tijd aan.

In de voorlaatste rit van de Ronde van Catalonië waren de intenties van UAE Team Emirates snel duidelijk, de ploeg van Pogacar nam de rit meteen in handen. De Coll de Pradell, 14.6 km aan gemiddeld 7%, zorgde op 60 km van de streep voor slachtoffers.

Onder meer Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks moesten lossen, maar zij kwamen wel nog weer aansluiten. Voor even dan, want op de voorlaatste klim van de dag versnelde Pogacar voor een solo van zo'n 30 kilometer.

Mikel Landa, het speerpunt van Soudal Quick-Step, volgde Pogacar als laatste. Hij zag een herboren Bernal nog terugkeren in de afdaling, maar de twee moesten uiteidenlijk bijna een minuut toegeven op Pogacar.

Van Wilder geeft op, Uijtdebroeks verliest veel tijd

"Ik heb toch ook echt zwaar afgezien vandaag", zei de Sloveen achteraf. Dat was ook het geval voor de Belgen. Een onzichtbare Ilan Van Wilder gaf op, De Plus en Lecerf kwamen als 20ste en 21ste binnen op iets meer dan vijf minuten.

Cian Uijtdebroeks verloor bijna zes minuten op Tadej Pogacar en staat in het klassement nu 17de op meer dan tien minuten. De Plus is eerste Belg op de 16de plaats met net geen 10 minuten achterstand.