Van Aert en co het noorden kwijt door Van der Poel? "Het is zorgwekkend"

Visma-Lease a Bike was in het openingsweekend nog bijzonder dominant, maar moest nu zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Thijs Zonneveld ziet hoe de ploeg schrik lijkt te hebben van de wereldkampioen.

Wout van Aert volgt dit jaar een ander schema en kwam nog maar net terug van hoogtestage, maar toch is het volgens analist Thijs Zonneveld al duidelijk. "De verhoudingen zijn gewoon hetzelfde als vorig jaar", zegt hij bij In het Wiel. De Nederlander zag vooral hoe Visma-Lease a Bike bijzonder defensief koerste. "Het is zorgwekkend dat wanneer Van der Poel in koers komt, het volledig vierkant draait bij Visma-Lease a Bike." "Hij neemt iedere keer de wedstrijd zelf in handen, want op de verschillende hellinkjes smeet hij echt met zijn krachten." Visma-Lease a Bike stopte daarna weer af om ploegmaats te laten terugkeren en wegrijden voor de laatste helling. "Ze wilden een man-tegen-mangevecht aanvankelijk absoluut vermijden, maar met dat defensieve gedrag hebben ze Van der Poel vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet kunnen verslaan." Valpartij Wout van Aert op de Paterberg Zonneveld erkent ook dat de val van Van Aert op de Paterberg een grote rol heeft gespeeld. Al ziet hij de defensieve houding ook als oorzaak. "Het is veel logischer dat het Van Aert is die tegen de vlakte gaat." "Het is namelijk Van der Poel die de koers maakte en Van Aert moest iedere keer een fractie later op hem reageren, waardoor hij voortdurend in de verdrukking werd geduwd."