Biniam Girmay komt met wel heel grote naam die hij bij Intermarché-Wanty wil

Biniam Girmay komt vandaag aan de start in Gent-Wevelgem. In 2022 werd deze koers de grote doorbraak voor de renner van Intermarché-Wanty.

Biniam Girmay brak internationaal door nadat hij in 2022 Gent-Wevelgem wist te winnen. Een historische zege, waardoor hij de koers nog altijd zeer hard genegen is. Bij zijn ploeg zijn de verwachtingen groot voor de toekomst.

Waar Girmay minder van houdt is interviews geven. Bij Het Nieuwsblad raakte hij wel getriggerd door de vraag welke renner hij het liefst van al in zijn ploeg zou hebben als hij uit het hele peloton mocht kiezen.

Lang twijfelen doet hij alvast niet. “Pogacar, zeker weten. Ik hou van hem als mens en met hem halen we de nummer één erbij. Een kerel met stijl, iedereen wil hem wel als ploegmaat. Heel vriendelijk ook, we praten wel eens.”

Loon afstaan om Pogacar binnen te halen

Het feit dat Pogacar geen sprinter is en dus geen concurrent voor Girmay doet er natuurlijk ook toe. En Girmay heeft zelfs een heel groot plan om Pogacar meteen voor zijn kar te spannen.

“Hij zou zeker een prima lead-out voor me kunnen zijn”, klinkt het nogal verrassend. “Dat heeft hij op de Champs-Elysées laten zien.”

Girmay heeft zelfs een voorstel. “Ik twijfel alleen of we genoeg geld hebben om hem naar Intermarché-Wanty te halen”, lacht hij. “Ik wil gerust een deel van mijn salaris afstaan, maar zelfs als ik het helemaal overdraag, hebben we nog niet genoeg budget.”