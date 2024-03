Eerlijke Mathieu van der Poel is groot in het verlies: "Ik had echt schrik"

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om voor het eerst Gent-Wevelgem te winnen. De wereldkampioen moest in de sprint de duimen leggen tegen Mads Pedersen.

Al op ruim 160 kilometer van de streep trok Mathieu van der Poel in de aanval met een groepje. Daarvan bleef uiteindelijk enkel Mads Pedersen over, met de ex-wereldkampioen ging Van der Poel ook naar de streep.

Van der Poel had het wel niet onder de markt tegen Pedersen. "Op de tweede beklimming van de Kemmelberg voelde ik al dat hij sterker was, bij de laatste beklimming had ik echt schrik om er af gereden te worden."

"Ik heb me vastgebeten in zijn wiel en dan hoop je nog wat te recupereren voor de sprint, maar het beste was er toch wel af. Zelf had ik zeker niet de benen van vrijdag", gaf de wereldkampioen eerlijk toe.

Waarom niet gokken op sprint Philipsen?

Moest de kaart van Jasper Philipsen dan niet getrokken worden? "Op een gegeven moment moet je beslissen. Je weet nooit hoe kapot Mads zit. En als wereldkampioen moet je toch altijd meerijden."

Gokken op de sprint van Philipsen was ook geen zekerheid. "Jasper wint ook de sprint niet. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik moest het proberen in deze situatie."