Legt concurrentie zich al neer bij dominantie Van der Poel? Belgen spreken weinig vertrouwen uit

Mathieu van der Poel is de te kloppen man voor Gent-Wevelgem. De Belgische outsiders lijken zich nu al wat gewonnen te geven.

Arnaud De Lie had vrijdag geen al te beste dag in de E3 Saxo Classic. De Belgische kopman van Lotto Dstny kwam pas als 51ste over de streep. "Dat is twee dagen geleden, dat is nu vergeten voor mij."

Toch is De Lie niet helemaal zeker van zijn stuk. "Als Van der Poel start, dan weet je dat het niet makkelijk wordt. Niemand kent het scenario van vandaag, maar het wordt sowieso een zware strijd."

Tim Merlier ziet Gent-Wevelgem als een van zijn enige kansen om een klassieker te winnen dit voorjaar. "De kans op een sprint met een kleine groep lijkt me klein. Het zal fiftyfifty zijn of ik er dan nog bij zal zijn."

Lange solo van Van der Poel of sprinten met Philipsen?

Ook Merlier weet natuurlijk dat Van der Poel de sleutel in handen heeft. "De vraag is hoe hij zijn koers zal rijden. Afwachtend zoals in Milaan-Sanremo of haalt hij de langste solo in de wielergeschiedenis boven. Ik hoop natuurlijk op het eerste."

Ploegmaat Jasper Philipsen houdt ook rekening met een solo. "We zullen in de bergzone snel weten welke benen Mathieu vandaag heeft. De finish is in het voordeel van een vluchter met eerst zijwind en dan meewind vanaf Ieper."

Als Van der Poel niet weg raakt, dan kan Alpecin-Deceuninck nog rekenen op de sprint van Philipsen. "In Gent-Wevelgem komt het vaak nog weer samen, dus die kans zit er wel in. Ik heb de voorbije koersen vertrouwen getankt."