Meeus verrast zichzelf in Gent-Wevelgem, Philipsen en Merlier geven foutjes toe

Vooraf werd Mathieu van der Poel al gevreesd door de Belgische sprinters voor de start van Gent-Wevelgem. Door de zege van Pedersen streden ze uiteindelijk voor de derde plaats.

Zou Mathieu van der Poel de sprinters voor het blok zetten met een lange aanval? Dat vreesden de sprinters vooraf eigenlijk al. De Belgen zouden de hele wedstrijd lang achter Van der Poel en Pedersen aanrijden.

Uiteindelijk was het Jordi Meeus die verrassend de sprint van het peloton won. "De eerste twee waren echt buiten categorie. De derde plaats op het podium was het hoogst haalbare. Dat is niet slecht na deze motorbikes."

Doordat zijn ploegmaat Mathieu van der Poel meer dan de helft van de wedstrijd vooraan reed, kon Philipsen niet meer sprinten voor de zege. Al gaf hij ook eerlijk toe dat hij misschien niet op zijn best was.

Philipsen en Merlier niet goed genoeg op de Kemmelberg

"Voor de zege was het voor mij vandaag zeker niet. Ik was blij met de situatie voorin en ik had me wat laten verrassen op de Kemmelberg. Het is alleen jammer dat we niet winnen, maar verliezen van Pedersen is geen schande.

Ook Tim Merlier moest passen op de derde passage op de Kemmelberg, al probeerde zijn ploeg nog wel de bakens te verzetten. Het peloton strandde uiteindelijk op zo'n tiental seconden van Pedersen en Van der Poel.

Merlier zelf kwam er niet goed uit en werd maar achtste. "We hebben er alles aan gedaan om ze terug te halen, maar het gat was te groot. Het is jammer dat ik de ploeg niet kan bedanken met een podiumplek."