Nog een Vlaamse klassieker erbij? Mathieu van der Poel speelt open kaart over denkproces en zegt wat grootste kans is

De Vlaamse klassiekers zijn ontegensprekelijk zijn ding. Doet Mathieu van der Poel er dan nog eentje bij? De kans lijkt klein.

In Gent-Wevelgem is Van der Poel opnieuw van de partij, maar Dwars door Vlaanderen maakte aanvankelijk geen deel uit van zijn programma. Is het niet de moeite waard om als tweevoudig winnaar die koers ook te rijden?

Ze hebben het bij Alpecin-Deceuninck wel degelijk overwogen. "We hebben voor de E3 Saxo Classic al besproken of het goed zou zijn of niet om Dwars door Vlaanderen te rijden. Als de E3 en Gent-Wevelgem niet goed zouden verlopen, zou het misschien goed zijn om een extra wedstrijddag in te lassen."

E3 HEEFT IN VLOED OP PLANNEN VAN DER POEL

Gent-Wevelgem is uiteraard nog afwachten, maar vrijdag in Harelbeke was het in elk geval een grandioos succes. En dat heeft dus ook zijn invloed op de plannen van de wereldkampioen om komende woensdag eventueel mee te doen.

"Na mijn prestatie in de E3 heb ik het niet echt nodig", is het oordeel van Van der Poel, die er meteen ook een inschatting aan vastknoopt. "Ik denk dat de kans groter is dat ik Dwars door Vlaanderen niet rijd dan dat ik er wél aan de start sta."