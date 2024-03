Opvallende keuze van Wout van Aert zorgt ergens ook wel voor wrevel binnen Visma-Lease a Bike

Wout van Aert is er niet vies van om een opvallende keuze te maken. Dat Visma-Lease a Bike met hem naar de Giro trekt, hadden voor het seizoen weinigen verwacht.

Van Aert zal daar met Kooij actief zijn en dat heeft ook zo zijn gevolgen voor andere renners in het team. De broers Van Dijk hebben tot dusver steeds aan de zijde van de Nederlandse sprinter gereden. Mick van Dijke zal dat in Gent-Wevelgem ook nog een keer doen, maar nadien is het even gedaan met het bijstaan van Kooij.

"Tim en ik weten dat we in een ploeg zitten waar iedereen ontiegelijk goed is", reageert Mick van Dijke eerlijk in een gesprek met In De Leiderstrui. "Maar als je vanaf het begin alles met Olav gedaan hebt, is dat wel jammer, ja."

BITTERE PIL VOOR BROERS VAN DIJKE

"Ondanks dat ik de keuze voor Wout van Aert en Edoardo Affini in de Giro d'Italia heel goed begrijp, die zijn allebei bizar sterk. Voor Tim en mij is het wel echt zuur", moet één van de tweelingsbroers toegeven. Al is het zo dat Kooij er in principe wel zijn voordeel mee zal doen.

"Op dit moment kan Wout een betere sprint aantrekken, dan Tim of ik. Olav gaat er niet minder van worden, maar het is wel goed om zoveel mogelijk wedstrijden met elkaar te doen. Een goede lead-out doen, dat draait echt om details en moeilijke keuzes heel snel maken."

VAN AERT DE LEAD-OUT VOOR KOOIJ

Er is dus begrip voor dat Van Aert in andere sprinterskoersen uit het voorjaar en iin de Giro de laatste man zal zijn voor Kooij, als hij niet zelf voor winst gaat. "Uiteindelijk is het wel goed om een trein te hebben die aan elkaar gewaagd en gewend is."