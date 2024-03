Reactie van José De Cauwer na Gent-Wevelgem spreekt boekdelen: "Is dat nodig?"

Mads Pedersen won zondag Gent-Wevelgem. Voor Arnaud De Lie werd het opnieuw afzien.

5 minuten en 32 seconden, goed voor een 89ste plaats. Arnaud De Lie kwam een heel eind achter de ritwinnaar binnen in Gent-Wevelgem.

José De Cauwer zag hem over de finish bollen, het kopje naar beneden. Geen goed teken, ook niet voor wat er nog allemaal moet komen, zeker ook omdat de Ronde hoog op het verlanglijstje stond van de Belg van Lotto Dstny.

“Dan moet je nu toch gaan kijken, ga je die de Ronde van Vlaanderen laten rijden?”, vraagt De Cauwer zich tijdens de live-uitzending van de koers af op Sporza.

“Is dat wel nodig? Of denk je bij jezelf van waarom niet Waregem rijden en er dan een weekje tussenuit gaan? En dan misschien naar Parijs-Roubaix trekken. Ik zeg maar iets, maar misschien is dat wel beter voor hem.”

Voorjaar voorbij?

Ook Karl Vannieuwkerke vond het jammer hoe onze landgenoot op respectabele afstand van de winnaars binnenkwam. Lotto Dstny moet volgens hem terug naar de tekentafel hoe het nu verder moet.

Dat er een probleem is, lijkt ondertussen meer dan duidelijk geworden, want ook in de andere klassiekers ging het bijzonder moeilijk. De ploeg kan haast niet anders dan ingrijpen en misschien komt zelfs het volledige voorjaar ter discussie te staan.