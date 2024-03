Roodhooft maakt duidelijk statement over nieuw contract voor Jasper Philipsen

Jasper Philipsen is einde contract bij Alpecin-Deceuninck. Blijft onze landgenoot aan boord of trekt hij naar een nieuwe werkgever?

Jasper Philipsen won dit seizoen al heel wat koersen, met als klap op de vuurpijl uiteraard Milaan-Sanremo. Zijn eerste Monument op zijn palmares bijschrijven, dat kan alleen maar helpen in de onderhandelingen voor een nieuw contract.

Dat loopt eind dit jaar af. Alpecin-Deceuninck wil Philipsen graag aan boord houden, al is het wel te bekijken of zijn een voorstel kunnen doen waarin Philipsen zich kan vinden of dat hij toehapt voor de centen van een andere ploeg.

“Uiteraard is het een enorm voordeel als je zo’n ploegmakker bij je hebt in bepaalde koerssituaties. Natuurlijk hoop ik dat Jasper ook blijft. Maar daar wil ik nog niet over praten”, zegt Christoph Roodhooft over de moeilijke situatie aan La Dernière Heure.

Eerst koersen winnen, dan contractbesprekingen

Er is voor Roodhooft nog tijd genoeg om het nieuwe contract met Philipsen te bespreken. Op dit moment heeft Alpecin-Deceuninck immers andere prioriteiten en dat is ritzeges pakken in het voorjaar.

“De klassiekers die nu komen zijn het belangrijkste. Ik kan alleen maar zeggen dat mijn relatie met Jasper nog steeds dezelfde is. Maar ik herhaal: voor we aan de mercato denken, moeten we ons focussen op de klassiekers.”