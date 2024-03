Te midden alle ellende met Arnaud De Lie: Lotto Dstny koestert dubbel en dik straffe stoot van ander jong Belgisch talent

Sinds Arnaud De Lie gebombardeerd is tot dé grote man van Lotto Dstny, heeft hem dat nog weinig geluk gebracht. Op een bepaald moment zal hij er wel doorkomen. In afwachting daarvan laten de andere talenten zich zien.

Na zijn sterk 2023 is Arnaud De Lie overal waar hij aan de start komt de uitgesproken kopman van Lotto Dstny. Het Waalse toptalent liet ook al in 2024 flitsen van zijn kunnen zien, maar de verwachte resultaten laten op zich wachten en de E3 Saxo Classic draaide al helemaal in de soep. Dat was voor hem een grote ontgoocheling, gaf hij toe.

Bij de ploeg moeten ze niet panikeren, want er is echt wel nog ander jong talent aanwezig. De 23-jarige Jenno Berckmoes bijvoorbeeld, die de hele week al sterk aan het rijden was in de Coppi e Bartali. Alleen is dan ook een beloning nodig en die is er ook gekomen in de slotetappe.

Jenno Berckmoes wins the final stage of Coppi e Bartali! First pro win! #CoppieBartalihttps://t.co/erWcWN7nw9 pic.twitter.com/KoXZXnA02V — Eemeli (@LosBrolin) March 23, 2024

Aan het eind van een heuvelachtige rit won Berckmoes op een piste de sprint van de groep der favorieten. Het doet hem ook als vijfde eindigen in het eindklassement. Ongetwijfeld is dit een ferme opsteker voor heel Lotto Dstny.