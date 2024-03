Interview Van der Poel of Philipsen kopman in Gent-Wevelgem? Wereldkampioen spreekt klare taal

Mathieu van der Poel is uiteraard de topfavoriet voor Gent-Wevelgem. Of offert hij zich net als in Milaan-Sanremo op voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen?

Afgelopen vrijdag won Mathieu van der Poel de E3 Saxo Classic nog na een solo van zo'n 30 kilometer. De wereldkampioen hield onder meer Jasper Stuyven en Wout van Aert af. Twee dagen later voelt ook hij die inspanning nog altijd. "Ik voel het wel nog een beetje, dus ik hoop om er tijdens de koers door te komen. Ik denk dat iedereen vrijdag heeft afgezien in een enorm slopende wedstrijd." "De E3 Saxo Classic is een heel andere wedstrijd dan Gent-Wevelgem. De heuvels volgen elkaar minder snel op, maar de wind speelt natuurlijk zijn rol. De Moeren zullen cruciaal zijn, maar dat weet iedereen." Solo Van der Poel of gokken op Philipsen? Gaat Van der Poel opnieuw voor een solo of offert hij zich opnieuw voor Philipsen? "Een solo is niet uitgesloten, want de wind staat vrij gunstig. Maar het is toch een andere koers en bij de zone van de Kemmelberg zal er al heel wat gebeuren." "Natuurlijk probeer ik zelf te winnen, maar als Jasper zich ook goed voelt en als ik hem kan helpen dan zal ik dat doen." Toch kijkt Van der Poel niet enkel naar zijn eigen ploeg. "Als ploeg is Lidl-Trek heel sterk, zeker voor het werk dat we vandaag moeten doen."