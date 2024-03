🎥 Kopecky slachtoffer van wansmakelijke actie van toeschouwer tijdens Gent-Wevelgem

Dat er met toeschouwers soms eens problemen zijn, ondervond Mathieu van der Poel deze winter al in het Nederlandse Hulst. De wereldkampioen spuugde toen in de laatste ronde richting een biergooier.

Er doken tijdens de E3 Saxo Classic ook beelden op van Mathieu van der Poel die op de Oude Kwaremont boegeroep over zich heen kreeg. De wereldkampioen liet het echter niet aan zijn hart komen en reed door.

Marianne Vos kreeg tijdens de Omloop Het Nieuwsblad ook bier over zich heen in aanloop naar de Muur van Geraardsbergen. De dader kon toen door de politie worden opgespoord.

Wereldkampioene Lotte Kopecky werd in Gent-Wevelgem ook het slachtoffer van een toeschouwer die zich misdroeg. Op de Kemmelberg vond die toeschouwer het nodig om Kopecky een tik te geven.

Kopecky en ook haar ploeggenote Lorena Wiebes reageerden niet op het incident, maar op sociale media delen veel wielerfans hun ongenoegen over het incident op de Kemmelberg.

WTF IS WRONG WITH PEOPLE?!?



We shouldn't tolerate this, we really shouldn't... 🤯😡 pic.twitter.com/YIDOm18WRk