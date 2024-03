Alpecin-Deceuninck ziet Mathieu van der Poel in de fout gaan in Gent-Wevelgem

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om voor het eerst Gent-Wevelgem te winnen. De wereldkampioen werd in de sprint geklopt door Mads Pedersen.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel koerste bijzonder aanvallend tijdens Gent-Wevelgem. Al op meer dan 100 kilometer van de streep voerde hij de forcing en haalde hij onder meer sprinter Jonathan Milan terug.

Dat terwijl Pedersen en Stuyven in zijn wiel zaten en het peloton niet veraf was. Maar toch zette de wereldkampioen door. Hij bleef samen met Pedersen uit de greep van het peloton, maar werd wel geklopt in de sprint.

"Mathieu is heel genereus met zijn inspanningen geweest, misschien in een poging om de tang van Lidl-Trek helemaal te vermijden. Dat is al heel vaak goed afgelopen, dit keer zou je kunnen zeggen dat het net iets minder uitbundig gemogen had", zegt Philip Roodhooft bij In de Leiderstrui.

Sprinten met Philipsen geen zekerheid

Al vindt Roodhooft het niet meer dan normaal dat Van der Poel na zijn zware inspanning van vrijdag in de E3 op het einde wat vermoeid was. En ook wachten op de sprint met Philipsen was geen garantie op winst geweest.

"Het is immers geen zekerheid dat Jasper dan de sprint wint. Dat bleek wel in de spurt om plek drie", stelt Roodhooft nog. Maar de ploeg kan dus al bij al tevreden zijn.