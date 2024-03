Goed en slecht nieuws bij Lotto Dstny over Maxim van Gils en Lennert Van Eetvelt

Lotto Dstny heeft stevig wat oplapwerk met Arnaud De Lie voor de boeg, maar ook Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils liepen blessures op. Er is goed en slecht nieuws.

Bij Arnaud De Lie lijkt er vooral mentaal oplapwerk nodig na ook een teleurstellend resultaat in Gent-Wevelgem. Lotto Dstny overweegt om De Lie zelfs niet te laten starten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Naast De Lie heeft Lotto Dstny ook nog twee andere goudhaantjes met Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils. Zij verlengden onlangs hun contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny, maar liepen wel blessures op.

Van Gils aan beterhand, Van Eetvelt niet

Van Gils gaf in de derde rit van de Ronde van Catalonië op nadat hij in de openingsetappe tegen de grond ging. Hij had last van schaafwonden en pijn aan de rug, maar komt zaterdag wel aan de start van de GP Miguel Indurain.

Met Lennert Van Eetvelt gaat het minder goed. Hij moest passen voor de Ronde van Catalonië met pijn aan de knie. Een week later zijn die problemen nog altijd niet van de baan.

"Lennert heeft nog steeds last aan de knie en trekt deze week nog naar dokter Claes in Herentals voor een extra consultatie", zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer bij HLN. De klassiekers in de Ardennen zijn dan ook in gevaar.