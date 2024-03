José De Cauwer deelt prikje uit aan Wout van Aert en co: "Laat ons eerlijk zijn"

Geen Wout van Aert in Gent-Wevelgem, maar Mads Pedersen nam de rol van uitdager van Mathieu van der Poel van hem over. Volgens José De Cauwer een goede zaak.

Wout van Aert gaf twee dagen na de E3 Saxo Classic verstek voor Gent-Wevelgem. Hij focust zich op Dwars door Vlaanderen van woensdag en vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Mathieu van der Poel was vooraf de grote favoriet voor Gent-Wevelgem, maar Lidl-Trek deed het uitstekend door de wereldkampioen af te matten. Met Mads Pedersen is er voor de Ronde van Vlaanderen een nieuwe favoriet bijgekomen.

Dat is voor José De Cauwer een goede zaak. "Van Aert wou ook al graag dat Pogacar er zondag bij is. En ik denk dat ze ook Pedersen er wel graag bij hebben. Dan hoeft het niet altijd een tweestrijd te zijn", zegt hij bij Sporza.

Lidl-Trek koerst mooier dan Visma-Lease a Bike

Hij zag de aanvallende tactiek van Lidl-Trek tijdens Gent-Wevelgem dan ook liever dan de defensieve houding van Visma-Lease a Bike tijdens de E3 Saxo Classic, waarbij Van Aert op het wiel reed van Van der Poel.

"Laat ons eerlijk zijn: als het zo is als in Harelbeke, met de ene op het wiel van de andere, en wachten, en kijken... Dat is niet zo mooi, dan heb ik er liever een derde man bij", stelt De Cauwer nog.