Lotto Dstny wil stevig ingrijpen na alweer teleurstellende prestatie van Arnaud De Lie

Na een offday in de E3 Saxo Classic is Arnaud De Lie er ook in Gent-Wevelgem niet in geslaagd om een goed resultaat neer te zetten. Lotto Dstny wil dan ook ingrijpen.

"Ja, we zijn zeker teleurgesteld. Logisch ook als je met Arnaud aan de start staat", zei sportief manager Kurt Van De Wouwer bij Sporza. Hij gaf ook toe dat De Lie opnieuw gevallen is, wat niet goed was voor het vertrouwen. De Lie miste daardoor ook de slag in de Moeren. Net als vrijdag in de E3 Saxo Classic op de Taaienberg, zat De Lie op het cruciale moment in de koers niet waar hij moest zitten. Ook bij de hergroepering niet. "Wat Arnaud zelf tegen me zei? Dat hij ontgoocheld was. Het ging niet zoals hij wilde. En een verklaring heeft hij er zelf ook niet voor", zegt Van De Wouwer nog verder. De Lie niet in de Ronde van Vlaanderen? Dwars door Vlaanderen rijdt De Lie woensdag al zeker niet, al stond die koers eigenlijk nooit op zijn programma. Op naar zondag in de Ronde van Vlaanderen dus? Al is het nog niet helemaal zeker dat De Lie daar aan de start komt. "Als dat de beste keuze is voor het vervolg van zijn seizoen, dan moet het maar zo", besluit de sportief manager nog.