Marc Sergeant heeft iets te zeggen over de fouten van Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem

Mathieu van der Poel sprong erg kwistig met zijn krachten om in Gent-Wevelgem. Marc Sergeant begrijpt niet goed wat Van der Poel op sommigen momenten deed.

Lidl-Trek stuurde sprinter Jonathan Milan alleen vooruit op zo'n 80 kilometer van de streep. De kansen van Milan in de sprint zouden zo wel gefnuikt worden. Maar de Italiaan werd uiteindelijk toch nog vijfde.

Maar Mathieu van der Poel zette wel de achtervolging in op Milan, ook al was het peloton niet ver. "Wat hem ongetwijfeld energie gekost heeft die hij later tekort kwam", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Van der Poel gokt niet op Philipsen

Als Van der Poel zich had laten inrekenen door het peloton, kon Alpecin-Deceuninck andere renners aan het werk zetten om Milan terug te halen. En dan had de ploeg met Van der Poel en Philipsen weer twee speerpunten vooraan.

"Wellicht wilde Van der Poel als wereldkampioen zijn verantwoordelijkheid nemen." Dat gaf de wereldkampioen ook eerlijk toe. "Dat siert hem. Maar tactisch was het niet de beste keuze."

"Gelukkig wint Philipsen finaal niet de sprint om de derde plek (Philipsen werd vierde na Meeus, nvdr.). Anders zou hij toch eens stiekem gevloekt hebben", zegt Sergeant nog.