Van Hooydonck weet hoe het gaat met Van Aert: "Heb hem gezien en gesproken"

Wout van Aert vertrok na de E3 Saxo Classic met wat vragen na zijn valpartij. Nathan Van Hooydonck weet meer over hoe het met Van Aert gaat.

Na zijn val op de Paterberg probeerde Wout van Aert het gat op Mathieu van der Poel nog dicht te rijden, maar dat lukte niet meer. Van Aert zag ook nog Jasper Stuyven terugkeren en eindigde als derde.

Aan zijn valpartij hield Van Aert een pijnlijke elleboog en heup over. Toch ging hij zondag al meer dan 170 kilometer trainen, wat al aangaf dat Van Aert niet zo heel veel last had van zijn valpartij op de Paterberg.

Van Aert favoriet voor Ronde van Vlaanderen

"Ik heb Wout nog gezien en gesproken", zegt Nathan Van Hooydonck bij Wuyts & Vlaeminck. "De pijn is er nog, maar het gaat steeds beter." Van Aert ontkende het zelf, maar volgens Van Hooydonck was de val het gevolg van het gebrek aan koersritme.

Sep Vanmarcke sloot zich daarbij aan. "Als je echt 100% scherp bent, weet je dat je helemaal vooraan de Paterberg moet aanvatten. Na een lange periode van stage is het toch altijd wat aanpassen."

Toch gelooft Van Hooydonck in Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen. "En het is niet alleen omdat ik het hem gun. Ik zie hoe hij blinkt in zijn vel", zegt de ex-renner nog.