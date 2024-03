Waarom Van der Poel gekraakt werd door Lidl-Trek: "Daar moet je voor zorgen"

Mathieu van der Poel heeft Gent-Wevelgem niet kunnen winnen. De Nederlandse wereldkampioen werd door Lidl-Trek in de tang genomen.

"Je moet er echt voor zorgen dat Van der Poel achter jou aanrijdt in plaats van omgekeerd. Ze hebben Van der Poel zo ver afgemaakt dat Pedersen de bovenhand kon nemen", zegt Thijs Zonneveld bij In het Wiel.

"Het was inderdaad heel gedurfd en had als een boemerang in hun gezicht kunnen terugkomen, maar uiteindelijk is het enorm slim gezien. Er zaten zowaar wat barstjes in het regenboogpantser en dat is alleen maar de verdienste van Lidl-Trek."

Pedersen geen topfavoriet voor Ronde van Vlaanderen

"We hebben gekeken naar een manier hoe je een bovenmenselijke renner moet afslachten." Toch ziet Zonneveld Pedersen nu niet als de grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.

"Gent-Wevelgem ligt Pedersen gewoon enorm goed, want hier zijn weinig steile beklimmingen en op het vlakke is hij gewoon geweldig", zegt de Nederlandse analist.

Van der Poel aanvallen van ver is ook moeilijker. "Heel veel renners heel vroeg naar voren laten schuiven is ook moeilijker in de Ronde, terwijl dat de enige manier is om hem je niet te laten afslachten."