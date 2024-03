Bakelants velt streng oordeel over Van Aert: "Met zijn kwaliteiten is dat jammer"

Met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komt het moment van de waarheid steeds dichterbij voor Wout van Aert. Volgens Jan Bakelants is het een scharnierjaar voor Van Aert.

In 2023 kwam Wout van Aert net te kort in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Ronde verloor hij de sprint om de derde plaats tegen Pedersen, in Roubaix werd hij derde na Van der Poel en Philipsen.

De aanpak voor dit jaar werd omgegooid. Van Aert begon in mindere vorm aan het veldritseizoen, ging pas na het openingsweekend op hoogtestage en schrapte daardoor koersen zoals de Strade Bianche en Milaan-Sanremo.

Veel opofferingen voor de Ronde en Roubaix

Van Aert probeert alles om zo goed mogelijk aan de start te staan van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Wout staat scherp en oogt energieker dan ooit, maar dat vraagt een groot offer", zegt Jan Bakelants bij HUMO.

"De uren op de fiets, de lange weken weg van huis, weinig eten – hij moet keihard zijn voor zichzelf. Als hij wint, wordt het een bevrijding. Maar als het weer net niet is, dan vrees ik dat hij zich zal afvragen of het die opofferingen wel waard is."

Palmares Wout van Aert

Van Aert wordt in september 30 jaar, volgens Bakelants is Van Aert tot de vaststelling gekomen dat er al meer op zijn palmares had moeten staan. Met Milaan-Sanremo in 2020 heeft Van Aert nog maar één monument gewonnen.

"Hij heeft niet genoeg binnengehaald voor iemand met zijn kwaliteiten. Mads Pedersen is een minder goeie renner, maar zijn erelijst is even mooi als die van Wout. Dat is jammer", stelt Bakelants nog.