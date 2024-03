Heel duidelijk waar defensieve koerswijze tegen Van der Poel vandaan komt: dit zegt Wout van Aert er zelf over

Wout van Aert werd na de E3 door analisten een te defensieve koerswijze tegen Van der Poel verweten. Het is wel duidelijk waar de oorsprong ligt voor die aanpak.

In een interview in het Helden Magazine neemt Wout van Aert u mee in zijn gedachtegang en spreekt hij over de rivaliteit met Mathieu van der Poel. "Ik geniet van elke race tegen Mathieu en ik vind het alleen maar mooi om de strijd aan te gaan met hem."

Van Aert heeft opnieuw van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix grote doelen gemaakt, maar schuift de favorietenrol door naar Van der Poel. "Het is duidelijk dat als Mathieu zo koerst als in 2023, het lastig is om hem te verslaan."

REALISME BIJ VAN AERT

Vorig jaar reed er immers plots nog een enorm verbeterde versie van VDP rond in het peloton. "Hij heeft vorig jaar echt een stap gemaakt in vergelijking met de jaren daarvoor." Dat heeft in het kamp-Van Aert voor een gezonde dosis realisme gezorgd.

Ze verwachten dus niet meteen om Van der Poel te kunnen lossen in de belangrijkste klassiekers uit het voorjaar. "Als hij dat niveau opnieuw haalt, zal het al lastig genoeg zijn om hem te volgen. Dus het is denk ik aan Mathieu om de koers te maken."

VAN DER POEL VOLGEN AL MOEILIJK GENOEG

Verwacht dus niet meteen dat Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen het geweer van schouder gaat veranderen. Het lijkt in zijn hoofd te zitten dat het pareren van de aanvallen van Van der Poel al genoeg energie vergt om de stap naar een overwinning te kunnen zetten.