Johan Bruyneel begrijpt het allemaal niet over Wout van Aert: "Het is ongelofelijk"

Wout van Aert verloor in de E3 Saxo Classic het eerste duel tegen Mathieu van der Poel. Johan Bruyneel ziet een complex bij Van Aert, maar is ook verbaasd over de kritiek die de Belg krijgt.

"Ik vind dat Van Aert heel sterk was", zegt Bruyneel in de podcast The Move. "Hij was niet zo explosief als Van der Poel. Maar we mogen niet vergeten dat hij net terug was van hoogtestage."

"Het duurt doorgaans een week vooraleer de voordelen zich manifesteren", stelt Bruyneel. Ondanks dat Van Aert nog geen 100% is, werd hij wel nog derde. Al leverde dat Van Aert opnieuw wat kritiek op.

“Het is zo moeilijk om Wout van Aert te zijn in België. Vooral als hij niet wint. Het is ongelofelijk hoeveel kritiek hij krijgt. In de E3 Saxo Classic was het opnieuw zover, maar ik vind dat hij geweldig gereden heeft."

Van Aert heeft een Van der Poel-complex

Bruyneel geeft toe dat Van Aert een foutje maakte op de Paterberg, want anders was Van der Poel volgens hem niet weggereden. Toch ziet ook Bruyneel dat Van Aert opnieuw verloor van Van der Poel.

"Het lijkt erop dat Van Aert een Van der Poel-complex heeft. Hij is al zo vaak verslagen. Van der Poel heeft twee keer de Ronde, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix gewonnen. Wout heeft één monument gewonnen."