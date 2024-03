Koersdirecteur Ronde van Vlaanderen verdedigt opvallende beslissing met Van Aert en Van der Poel in het achterhoofd

Een Van Aert of Van der Poel als winnaar van de Ronde van Vlaanderen, daar zou de organisatie zeker mee kunnen leven. Want ze zeker niet willen is dat één van deze twee tot de pechvogels van de dag behoort.

Er is besloten om dit jaar de Kortekeer en de Kanarieberg uit het parcours te laten. Dat waren twee smalle hellingen die in het begin van vorige edities al aan bod kwamen. Koersdirecteur Scott Sunderland blijft in Het Laatste Nieuws achter de beslissing staan om deze bekende heuvels te schrappen.

"We hebben de edities van de voorbije jaren geanalyseerd. We hebben gekeken of iemand die op de Kanarieberg of de Kortekeer demarreerde, ooit voorop is gebleven. Niemand dus", denkt Sunderland niet dat het koersverloop zo zwaar wordt aangetast.

TERUGKEER VAN AERT-VAN DER POEL MOGELIJK MAKEN

"Als bijvoorbeeld Van der Poel of Van Aert op een slecht moment vallen, kunnen ze achter de auto’s nog naar voor komen als ze daar de benen voor hebben. Het mag niet zo zijn dat ze de koers verliezen omdat het parcours slecht is gebouwd."