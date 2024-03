Uitdagers Mads Pedersen en Jasper Stuyven hebben wat te zeggen over Mathieu van der Poel

Mads Pedersen en Jasper Stuyven worden nu ook hoog ingeschat. Als Mathieu van der Poel te kloppen is in de Ronde van Vlaanderen, dan zal het misschien door één van hen gebeuren.

Voor een reportage over Lidl-Trek voor Vive le Vélo, Leve de Ronde volgde Sammy Neyrinck de Deen en de Belg. Pedersen spreekt nog eens zijn respect uit voor Van der Poel. "Mathieu is één van de grootste sterren uit de wielerwereld. Vrijdag was hij door zijn manier van koersen ongenaakbaar."

Een paar dagen later was het een heel ander verhaal. "We weten dat we er als ploeg moeten staan om hem te kunnen verslaan. Als dat het geval is, maken we een grotere kans op de overwinning", is de eenvoudige redenering van de ex-wereldkampioen.

© photonews

Ook ploegmaat Stuyven maakt de balans op van de voorbije wedstrijden. "In de E3 laat Mathieu van der Poel zien dat hij al die hellingen goed kan verteren. Op elke helling versnelt hij nog eens. In Gent-Wevelgem hebben we 'm wel kunnen afmatten."

Mathieu van der Poel is weer mens geworden, zo lijkt het wel. "Dat hij een mens is, daar twijfelde ik niet aan. We hebben niet iemand om een demarrage te plaatsen als Mathieu, Tadej Pogacar of Wout van Aert, maar we hebben wel de breedte in onze ploeg om hen te kunnen kloppen."