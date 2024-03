🎥 Een kruis over de Ronde van Vlaanderen? Van Aert en Stuyven afgevoerd na zware valpartij

De kans dat Wout van Aert zondag aan de start zal staan van de Ronde van Vlaanderen, lijkt klein. In de afdaling richting de Kanarieberg is Van Aert bijzonder zwaar ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen.

"Bittere, bittere tranen bij Wout van Aert", zei Renaat Schotte bij Sporza. "Tranen van pijn en ontgoocheling van de pijn." Het shirt van Van Aert was helemaal opengescheurd op zijn rug, Van Aert werd later ook afgevoerd.

"Je kun je afvragen: moet je hier in die afdaling nog komen koersen?", zei José De Cauwer. "Maar dit is het noodlot. Dat kan altijd toeslaan", zei de co-commentator.

Bij de zware valpartij waren ook onder meer Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Biniam Girmay betrokken. Stuyven hield zijn arm in de houding die wijst op een sleutelbeenbreuk, zijn voorjaar is voorbij.

Pedersen kon uiteindelijk nog verder rijden, maar de winnaar van Gent-Wevelgem zal de wedstrijd wellicht ook niet uitrijden. Biniam Girmay werd ook gedwongen tot een opgave.

Wout crying on the asphalt... 💔😭 The Ronde and Roubaix dream is probably over for another year. #DDV24 pic.twitter.com/d951xZC3CF