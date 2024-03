Lachen geblazen na een bijzonder mysterieuze actie van Wout van Aert: heeft Sarah er wat mee te maken?

Dat echtgenote Sarah een grote steun is voor Wout van Aert staat buiten kijf. Hopelijk lachen ze zelf ook veel en beleven ze veel plezier aan zijn wielercarrière.

Het moet er immers ook niet altijd serieus aan toegaan. Dat was op een gegeven moment ook niet het geval in de podcast Wuyts & Vlaeminck. Host Stijn Vlaeminck stond stil bij het feit dat Van Aert zaterdag een trainingstocht van 177 kilometer op Strava plaatste, maar die gegevens dan plots weer offline haalde.

Uiterst vreemd. Waarom zou Van Aert dat gedaan hebben? "Omdat hij nog wat ging bijtrainen", krijgt Sep Vanmarcke de lachers op zijn hand. Deze aflevering van de podcast ging immers door in Bar Berendries in aanwezigheid van een live publiek.

© photonews

"Een rondje te weinig", oppert Vanmarcke. Ook Michel Wuyts ziet er de humor wel van in. De tv-commentator haalt al grappend een andere theorie boven. "Sarah heeft gezegd: is dat nu wel slim, jongen?" Wie weet krijgen we één van de komende dagen wel het eerlijke en serieuze antwoord van Wout van Aert zelf.