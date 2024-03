Matteo Jorgenson zag val van Wout van Aert van dichtbij: "Ik wist het meteen..."

Een bijzonder dubbel gevoel bij de Matteo Jorgenson. De Amerikaan won dan wel Dwars door Vlaanderen, maar dacht vooral aan zijn gevallen ploegmaat Wout van Aert.

Net als Tiesj Benoot zat Matteo Jorgenson meteen na de streep met Wout van Aert in zijn hoofd. "Ik zat net achter Wout van Aert toen hij viel. In de afdaling naar de Kanarieberg kwamen de treintjes gewoon samen."

"Wij en de trein van Lidl-Trek kwamen samen en Wout van Aert en Alex Kirsch gingen naar elkaar toe. Het was een lelijke val. Ik wist meteen dat het over en uit zou zijn voor Wout, want het was echt een zware val.

"Mijn gedachten zijn natuurlijk bij Wout en de rest van de jongens die gevallen zijn. Het enige dat ik weet, is dat Van Aert in het ziekenhuis ligt", zei de Amerikaan.

Jorgenson kopman in Ronde van Vlaanderen?

Toch staat er een bijzonder groot vraagteken achter de deelname van Wout van Aert aan de Ronde van Vlaanderen. Hij schreeuwde het uit en bleef bijzonder lang op de grond zitten.

Misschien zal Jorgenson door de vele uitvallers bij Visma-Lease a Bike de kopman zijn. "Ik hoop van niet en wil gewoon dat iedereen in orde is na zijn val", besloot de Amerikaan nog.