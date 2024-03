'Spiegelen' Van der Poel en Van Aert? Hun keuzes gefileerd en die theorie tegengesproken: "Eigenlijk is dat niet zo"

In welke mate zijn Van der Poel en Van Aert met elkaars programma bezig? Die vraag zou je je kunnen stellen, aangezien die eerste Dwars door Vlaanderen overslaat en die laatste Gent-Wevelgem skipte.

Opvallende keuzes die in Het Laatste Nieuws gefileerd worden door Jan Boone, professor sporttraining en trainingsleer aan de Universiteit Gent. "Hier is geen goed en fout. Het lijkt alsof Wout en Mathieu iets helemaal anders doen, maar eigenlijk is dat niet zo."

Boone legt het verder uit. "Ze kiezen een variant op hetzelfde thema: een week met veel rust waarin plaats is voor één sportieve prikkel. Beide 'approaches' zijn goed." Meestal is het andersom, dat VDP Gent-Wevelgem skipt en Van Aert Dwars door Vlaanderen.

INDIVIDUELE KEUZES BIJ VAN AERT EN VAN DER POEL

"De reden waarom je voor het een of het ander kiest, is individueel." Bij Van Aert heeft het te maken met het verhaal van zijn hoogtestage, bij Van der Poel met het feit dat hij zijn voorjaar wil rekken tot Luik-Bastenaken-Luik.

"Bij topploegen als Visma-Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck weten ze hoe hun renner in mekaar steekt en weten ze perfect wanneer wat nodig is." Boone maakt zich dus niet al te veel zorgen over de vorm bij deze twee grote namen met het oog op de Ronde.

GEEN TWIJFEL OVER VORM VAN AERT EN VAN DER POEL

"Je mag ervan uitgaan dat Van Aert en Van der Poel allebei in optimale omstandigheden aan de start van de Ronde van Vlaanderen zullen staan."