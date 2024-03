Toch ook ernstige vragen bij aanpak Van der Poel en sterkte Alpecin-Deceuninck: "Hij kan het spel ook anders spelen"

Over de manier van koersen van Van Aert was al veel te doen. Maar doen Van der Poel en Alpecin-Deceuninck dan alles juist? In Gent-Wevelgem is alvast gebleken dat de overwinning niet altijd gegarandeerd is.

In de podcast Wuyts & Vlaeminck werd het verschil tussen de blokken Visma-Lease a Bike en Lidl-Trek enerzijds en Alpecin-Deceuninck anderzijds in de Vlaamse koersen aangekaart. "Ik vond dat Mathieu redelijk snel alleen zat", kwam Nathan Van Hooydonck tot een vaststelling. Dat moet misschien toch ook in de kaart spelen van een eventuele verrassing. "De Ronde van Vlaanderen heeft natuurlijk een enorm tussenstuk: ik ben daar samen met Mads Pedersen en een tiental anderen vorig jaar weggereden. Dat leent zich ertoe voor renners als Jasper Stuyven om daar te gaan anticiperen." © photonews Tegelijkertijd koerst Van der Poel enorm agressief en maakt hij op die manier toch ook indruk. "Was hij vorig jaar ook niet ontmuntend? Hij kan het spel ook anders spelen", vindt Sep Vanmarcke. "Ze moeten hem er ook af rijden. Hij kan afwachten als hij wil." Dat doet de man in de regenboogtrui niet, ook al is het bijvoorbeeld wel duidelijk met welk plan ze bij de ploeg van Van Aert rondrijden. "Visma-Lease a Bike is sterk vertegenwoordigd, al vond ik het vorig jaar indrukwekkender dan nu. Maar het is wel duidelijk dat ze voor Wout van Aert gaan." © photonews Vanmarcke stelt zich op basis daarvan een pertinente vraag. "Wout moet ook van Van der Poel af, moet Van der Poel dan altijd zo vroeg de debatten openen?"