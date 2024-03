Van Aert en Van der Poel houden outsider voor klassiekers naarstig in de gaten, maar er is ook nog puntje van kritiek

Van der Poel en Van Aert moeten heus niet enkel mekaar in de gaten houden in de klassiekers. Er zijn ook outsiders die ze toch niet te ver mogen laten wegrijden.

Eén van hen is Oier Lazkano, de enige Spanjaard die zich in het Vlaamse werk in de debatten mengt. "Hij is een type dat gemaakt is voor de klassiekers", legt ploegleider Jürgen Roelandts uit bij Wielerflits. Met een ferme versnelling in de E3 zette Lazkano zijn adelbrieven kracht bij.

"Wat ook mooi was: als hij op de Stationsberg aanging, besloten Wout van Aert en Mathieu van der Poel direct te reageren. Ze laten hem niet meer zomaar rijden, en dat wil toch ook wat zeggen. We hebben erop gewerkt. Alleen tactisch kan hij nog wat verbeteren in dit soort koersen, maar daar zijn we mee bezig."

© photonews

Roelandts haalt op dat vlak ook het voorbeeld van diezelfde aanval aan. "Zijn aanval op de Stationsberg vond ik persoonlijk iets te vroeg, maar daarna deed hij het wel perfect. Als hij tien seconden extra heeft aan de Paterberg, dan is hij boven mee met Mathieu."

Desondanks is er bij Movistar logischerwijs een enorm geloof in het potentieel van Lazkano, die nog altijd maar 24 is. Zit er ooit een klassieke zege in? "Dat denk ik wel. Alles moet wel mee zitten, zeker met een Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Tadej Pogacar aan de start."