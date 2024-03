Van der Poel speelt open kaart over methodes en geeft stevige waarschuwing: "Ik rijd mezelf helemaal naar de vaantjes"

Het is toch bijzonder interessant om meer te weten over de methodes van Mathieu van der Poel, aangezien het Vlaamse werk op zijn lijf geschreven lijkt. Vaker wel dan niet rijdt Van der Poel in Vlaamse wedstrijden solo naar de zege.

"Ik train vrij veel op lange solo-inspanningen", geeft Van der Poel een kijkje achter de schermen van zijn voorbereidingswerk. "Het is wel iets dat ik altijd al kon. Ik train er er niet graag op, want ik rijd mezelf helemaal naar de vaantjes als ik deze inspanningen doe."

Uiteindelijk valt of staat alles met de resultaten. "De beloning komt er wel, dan is het het allemaal waard." Wat met het beklimmen van gekende hellingen als de Paterberg of Oude Kwaremont? Is dat iets wat op training vaak aan bod komt?

VAN DER POEL VERDEELT SOLO'S EN HEUVELWERK

"De inspanningen van één minuut? Of drie minuten? Ik weet niet wat mijn recordtijd is op beide beklimmingen. Ik train er vrij veel op, ongeveer evenveel als op de lange inspanningen." Al mag er ook niet mee overdreven worden.

"Het is niet dat ik dit elke training doe." Af en toe pakken trainingsmakkers van Van der Poel wel eens uit met een straf verhaal, maar de wereldkampioen zelf is er van overtuigd dat dat nog niets vergeleken is met zijn vermogen in de wedstrijd. "Ik ben in staat om ook op training diep te gaan. Koersen is altijd wel nog anders."

VAN DER POEL BETER IN KOERS DAN OP TRAINING

"Ik kan nooit op training doen wat ik in de wedstrijd doe. Ik ben in wedstrijden altijd nog beter", verzekert Van der Poel. Een leuke boodschap om te horen voor zijn tegenstanders...