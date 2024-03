Wout van Aert krijgt plots met iets te maken dat dateert uit het Vlaamse openingsweekend

Het dateert ondertussen al van het Vlaamse openingsweekend, een maand geleden. Wout van Aert is nog eens favoriet voor een wedstrijd op Belgische bodem.

Dat was eind februari het geval voor zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. Van Aert stelde niet teleur. In de Omloop nam hij nog genoegen met plek 3 terwijl de overwinning naar ploegmaat Tratnik ging, een dag later was Van Aert zelf aan het feest.

Het omgaan met die favorietenrol, dat heeft hij dus wel onder de knie. Het is wel een feit dat de Belg van Visma-Lease a Bike hier nadien een tijdje niet meer mee geconfronteerd is. Van Aert vertrok immers op hoogtestage naar Spanje om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor te bereiden.

VAN AERT FAVORIET BIJ AFWEZIGHEID VAN DER POEL

Bij zijn terugkeer deed ook ene Mathieu van der Poel mee in de E3 Saxo Classic. De grootste favorietenrol was dus voor de wereldkampioen. Aangezien die er in Dwars door Vlaanderen niet bij is, is het Van Aert die voor deze wedstrijd in het midden van de Heilige Wielerweek torenhoog favoriet is.

PHILIPSEN EN PEDERSEN ALS UITDAGERS

Bij zowat iedereen met lijstjes met kanshebbers zal Van Aert helemaal bovenaan prijken. Al zijn er ook wel kapers op de kust, met name in de persoon van Jasper Philipsen en Mads Pedersen. Twee mannen die in staat zijn om een lastige koers te overleven en ook nog eens snel zijn aan de meet.

Pedersen demonstreerde zijn vorm onlangs nog met winst in Gent-Wevelgem. Al kunnen ze bij Lidl-Trek evengoed Jasper Stuyven uitspelen. Matteo Jorgenson kan de rol van luitenant dan weer vervullen bij Visma-Lease a Bike. En als er een verrassing mogelijk is in het Vlaamse voorjaar, dan misschien wel in Dwars door Vlaanderen.