Jasper Philipsen schrok van wat er gebeurde na de valpartij van Wout van Aert

Heel wat renners gingen samen met Wout van Aert tegen de vlakte. Jasper Philipsen zat ook in de kopgroep, maar kwam er zonder vallen van af.

Jasper Philipsen overleefde voorin en zat mee in de afdaling naar de Kanarieberg, in het groepje met Wout van Aert en Jasper Stuyven.

“Ik zat vlak achter de val. Was me dat verschieten bij hoge snelheid”, vertelde hij na aankomst aan Het Belang van Limburg. “Het is niet voor niets dat ze die afdaling naar de Kanarieberg uit de Ronde van Vlaanderen geschrapt hebben.”

Volgend jaar niet meer in Dwars door Vlaanderen?

Philipsen lijkt zelfs meer te weten over de plannen van de organisatie. “Volgens mij zit die volgend jaar ook niet meer in Dwars door Vlaanderen. Heel even dacht ik dat de koers zou stilvallen omdat Wout tot de slachtoffers hoorde, maar ze trokken net de gashendel helemaal open op de Kanarieberg.”

In de top eindigen was snel niet meer mogelijk voor Philipsen, die met zijn gedachten vooral bij zijn gewonde collega’s zat. De benen waren trouwens ook niet goed bij de winnaar van Milaan-Sanremo.

“Sterker nog, ik had het slechtste gevoel van het hele voorjaar. Uiteraard hoop ik zondag op betere benen, want anders belooft het een moeilijke dag te worden. Ik ga proberen Mathieu (van der Poel, red.) te ondersteunen, maar collectief zullen we sterker moeten zijn dan vandaag.”