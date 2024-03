📷 Medische oorzaak gevonden bij De Lie, maar die stopt samenwerking met trainer

Arnaud De Lie kwam er dit voorjaar nog niet aan te pas. Er is nu wel duidelijkheid over wat het probleem precies was.

Het was vreemd om zien. Arnaud De Lie viel in elke koers waaraan hij deelnam stevig door de mand. Zijn ploeg Lotto Dstny laat ondertussen weten dat er een medische reden was waarom De Lie conditioneel nergens stond.

Bij onze landgenoot is de ziekte van Lyme vastgesteld. Dat werd duidelijk uit een bloedafname. De ziekte van Lyme wordt meestal veroorzaakt na de beet van een teken. Een antibioticakuur van een tiental dagen zou de nodige oplossing moeten bieden.

De Lie stopt samenwerking met trainer

Na de tegenvallende prestaties had De Lie al een kruis gemaakt over zijn voorjaar, in overleg met Lotto Dstny. Volgens Het Nieuwsblad heeft hij ook de samenwerking met zijn trainer Jeroen Dingemans stopgezet.

Die had De Lie geadviseerd om voor de Omloop Het Nieuwsblad drie weken hoogtestage te houden op de Teidi, waar ook Wout van Aert zat. Maar dat draaide dus verkeerd uit. Ex-renner Gaëtan Bille zou nu de nieuwe trainer zijn.

Doordat de diagnose nu gesteld is kan het zijn dat De Lie toch nog in actie komt. Er wordt dan vooral gekeken naar 28 april, wanneer de Lotto Famenne Ardenne Classic gereden wordt in de achtertuin van De Lie.