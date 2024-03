Nieuwe update over Wout van Aert, Georges heeft tekening mee voor zijn papa

Wout van Aert werd vandaag geopereerd na zijn valpartij van woensdag. Zijn team Visma Lease a Bike kwam zopas met een nieuwe update.

Tegen de middag bleek dat Wout van Aert gisteren alsnog niet geopereerd werd na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Dat gebeurde vanmiddag pas. Zopas heeft Visma Lease a Bike een statement de wereld ingestuurd over de toestand van onze landgenoot.

“Wout van Aert is succesvol geopereerd”, zo klinkt het in een mededeling. “Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de renner een gebroken borstbeen, gebroken sleutelbeen en verschillende gebroken ribben heeft opgelopen.”

Bezoek van Sarah en Georges

“Het is onduidelijk wanneer Wout opnieuw op de fiets zal zitten. De komende weken draait alles om zijn herstel. Zijn deelname aan de Giro d’Italia is zeer onzeker. In de komende weken zullen we daarover een beslissing nemen.”

De wielerploeg dankt in naam van Wout ook iedereen voor de steunberichtjes. “Hij hoopt zijn revalidatie in alle rust te kunnen afwerken”, zo klonk het nog.

Vrouwlief Sarah en kleine Georges zijn in het ziekenhuis van Herentals aangekomen om de onfortuinlijke renner een bezoekje te brengen. Georges had een tekening mee voor zijn papa.