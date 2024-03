Passage in Dwars door Vlaanderen is berucht: "Maar Remco Evenepoel stuurde dit berichtje"

De plek waar de zware valpartij gebeurde is bij de renners goed gekend. Toch sloeg het noodlot er opnieuw toe.

Het is lang niet de eerste keer dat precies op die plek in Dwars door Vlaanderen een zware valpartij gebeurt, met alle gevolgen van dien.

Matteo Jorgenson won dan wel deze editie, maar dat zal men niet meteen onthouden. Wel de valpartij waarbij Wout van Aert en Jasper Stuyven zwaargewond raakten.

Meteen na de valpartij werd moord en brand geschreeuwd over die beruchte passage, maar er zijn nog meer plekken die de renners in het peloton vrezen en met argusogen bekijken.

“Het is nu Van Aert, maar er zijn er al tientallen die langs de kant staan met valpartijen. We moeten daar enerzijds mee leren leven, maar we moeten het ook proberen te vermijden”, zei José De Cauwer bij Sporza.

Hij kreeg meteen van overal berichten. “'Ze moeten die hoge velgen afschaffen, want dat is gevaarlijk' en 'ze moeten dit en dat'... We moeten er inderdaad over blijven nadenken om de schade te beperken, maar valpartijen zelf zullen we toch nooit kunnen vermijden.”

Twee veldrijders bij de slachtoffers

Karl Vannieuwkerke kreeg ook een berichtje toegestuurd. “Remco Evenepoel stuurde mij een berichtje: 'Wat doen we dan met die afzink richting La Redoute. Dat is 5 kilometer en nog een stuk steiler naar beneden.'”

En er is nog meer. “De Nieuwe Kwaremont naar beneden is hetzelfde verhaal. Ook daar halen ze hoge snelheden. Moet je die er ook niet uithalen als er nog heel veel renners zijn?”, vroeg De Cauwer zich nog af.

In ieder geval heeft het niets met stuurmanskunsten te maken, zo voegde De Cauwer er nog aan toe. Met Van Aert en Vermeersch zaten er ook twee veldrijders bij en die weten dergelijke zaken normaal nog beter te vermijden dan wegrenners.