Zonneveld schetst hoe ze de voorbije weken in Nederland dachten over Wout van Aert

De zware valpartij van Wout van Aert beroert ook Nederland. De pech blijft onze landgenoot maar achtervolgen.

Deze momenten liggen de wielerliefhebbers nog heel vers in het geheugen. Een lekke band vorig jaar in de finale van Parijs-Roubaix, corona vlak voor de Ronde van Vlaanderen van 2022.

Een paar jaar terug had Van Aert meerdere lekke banden in Roubaix, maar ook emotioneel was het er zwaar. “Bij zijn eerste deelname aan Roubaix overleed zijn ploegmaat Michael Goolaerts. Een van de zwaarste dagen van zijn leven, want dat overstijgt een loopbaan. Het zou voor hem zoveel betekenen om Roubaix te winnen”, zegt ex-renner Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel.

Nederland gunt Van Aert de overwinning

En ook dit jaar gaat het er niet van komen en dat maakt het voor Van Aert alleen maar moeilijker. “De druk zal alsmaar groter worden. Het is ook weer een jaar dat hij die ode aan Goolaerts niet gaat vervolmaken, waar hij al jarenlang tegenaan hikt. Op zoveel niveaus slaat dit in, doet dit pijn en verdriet. Ik heb ook met Stuyven en die anderen te doen, maar als je het vergelijkt met wat Van Aert verliest…”

Nochtans houden ze in Nederland heel hard van Wout van Aert. “Ik heb de laatste weken ook van veel mensen gehoord dat ze het Van Aert gunnen. Ook van Nederlanders. Dat ze fan zijn van Van der Poel, maar dat ze het Van Aert ook gunden. Dat hij er in elk geval eentje zou winnen. Dat gaat dus weer niet gebeuren en het zal steeds moeilijker worden. Ik vind het heel verdrietig voor hem.”