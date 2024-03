Dirk De Wolf is het zeker: "Hij zal het Van der Poel lastig maken in de Ronde van Vlaanderen"

Mathieu van der Poel is de te kloppen man in de Ronde van Vlaanderen. Maar wie zal hem het vuur aan de schenen leggen?

Door het uitvallen van Wout van Aert en Jasper Stuyven en de sporen van een valpartij bij Mads Pedersen is Mathieu van der Poel de grote topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen van zondag.

Alpecin-Deceuninck zal wellicht een vroege vlucht alleen moeten controleren en ook pogingen van outsiders om te anticiperen neutraliseren. Maar wie zijn die concurrenten van Mathieu van der Poel dan?

Jorgenson grootste concurrent van Van der Poel?

Dirk De Wolf is stellig. "Matteo Jorgenson is nu de outsider bij uitstek", zegt hij bij Wielerclub Wattage. "Hij zal het Van der Poel zo lang mogelijk lastig moeten maken. Jorgenson moet de kastanjes uit het vuur halen."

Jorgenson toonde de voorbije weken al dat hij in uitstekende doen is. Hij won het pleit van Remco Evenepoel in Parijs-Nice, hij werd vijfde in de E3 Saxo Classic en won woensdag ook Dwars door Vlaanderen.

De Ronde van Vlaanderen is natuurlijk nog een andere koers, maar bij zijn debuut werd Jorgenson vorig jaar meteen negende. Door de stap die Jorgenson bij Visma-Lease a Bike heeft gezet, zou hij dit jaar veel dichter kunnen komen bij de zege.