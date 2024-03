Dokter heeft goed nieuws over Wout van Aert, maar komt ook met waarschuwing

Wout van Aert werd met succes geopereerd in het ziekenhuis van Herentals. Toch zal zijn revalidatie nog even duren, waarschuwt dokter Claes.

Van Aert lag in het ziekenhuis van Herentals op de operatietafel bij dokter Tom Claes. Zij broer en collega-arts Steven Claes was donderdag te gast bij De Afspraak om wat meer uitleg te geven.

Hoe gaat het nu met Van Aert? "Gezien de omstandigheden redelijk goed. De operatie is volgens plan verlopen, maar er zijn natuurlijk letsels die je niet met een ingreep alleen kunt verhelpen", doelt hij op de gebroken ribben.

Van Aert staat nog voor een lange revalidatie, dat wist hij woensdag meteen na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Van Aert zat wenend op het asfalt, wetende dat zijn maandenlange voorbereiding voor niets was.

Voorjaar al vergeten bij Van Aert, wat met Giro?

Toch zag dokter Claes dat Van Aert alweer de blik op de toekomst heeft gericht. "Dat heb ik gisteren (woensdag, nvdr.) al gevoeld bij hem. Het is verbazingwekkend hoe emotioneel weerbaar en veerkrachtig de meeste van die atleten zijn."

Maar Claes waarschuwt ook om niet te snel te willen gaan. De Giro start over exact 36 dagen, dat is bijzonder krap. Al is er volgens Claes niet specifiek over een mogelijke deelname aan de Giro gesproken.

En het zou ook niet goed zijn voor de revalidatie van Van Aert om nu al aan de Giro te denken. "Het is zeker niet rustgevend voor het gemoed om die doelen al direct vrij ver en vrij concreet in de toekomst te gaan leggen."