Jan Bakelants ziet groot nadeel voor Van der Poel door ontbreken Van Aert in de Ronde

Door de afwezigheid van onder meer Wout van Aert en Jasper Stuyven voor de Ronde van Vlaanderen, is Mathieu van der Poel nog meer de topfavoriet. En dat kan een probleem worden.

Van Aert en Stuyven moesten afzeggen voor de Ronde van Vlaanderen, maar ook Mads Pedersen en Biniam Girmay kwamen niet ongeschonden uit Dwars door Vlaanderen. Het wordt afwachten hoe zij voor de dag zullen komen.

Alle ogen gaan zondag dus wellicht richting Mathieu van der Poel, denkt ook Jan Bakelants. "Voor Mathieu van der Poel is dit een vergiftigd geschenk. Je krijgt een koers die nu eenzijdig verschuift naar de topfavoriet", zegt hij bij HLN.

Verrassen outsiders Van der Poel in de Ronde?

Volgens Bakelants een rol die vooral zijn ploeg Alpecin-Deceuninck niet helemaal gewend is. En doordat Van der Poel zo ver boven de rest staat, zullen andere ploegen nu misschien wel hun kans ruiken.

Bakelants denkt onder meer aan Soudal Quick-Step. "Misschien vindt Kasper Asgreen in een kast ver weggestopt een stel goede benen terug." Hoe dan ook zal anticiperen meer dan ooit het codewoord zijn.

"Voor Mathieu van der Poel was het makkelijker geweest als er niks was gebeurd. Dan zal er ook geen sterretje achter zijn naam staat als hij wint, omdat Wout er niet bij is. Wat flauw is, maar toch", besluit Bakelants nog.