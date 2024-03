Jorgenson spreekt klare taal nadat hij kritiek kreeg omdat hij meteen aanviel na val van Van Aert

Matteo Jorgenson won woensdag Dwars door Vlaanderen. Zijn overwinning werd echter overschaduwd door de zware valpartij van ploegmaat Wout van Aert.

Jorgenson won Dwars door Vlaanderen, maar de val van Wout van Aert en Jasper Stuyven zal veel langer onthouden worden van deze editie. De Amerikaan kreeg achteraf ook heel veel kritiek over zich heen, omdat hij meteen verder koerste terwijl zijn ploegmaat zwaar geblesseerd op het asfalt lag.

“Na een aantal seconden zelf in shock te zijn, omdat ik de val nipt had kunnen ontwijken, heb ik geprobeerd om de knop om te draaien”, schrijft hij erover op X, het vroegere Twitter. “Als we bij de voet van de Kanarieberg aankwamen, voelde ik de verantwoordelijkheid om al het werk dat we al hadden verricht tot daar te eren.”

Eerbetoon aan de ploeg en Van Aert

Hij wilde ook een eerbetoon leveren aan het werk van iedereen die achter de schermen deel uitmaakt van het succes. “De late nachten en vroege ochtenden die onze staf spendeerde aan plannen en onze ploeggenoten die 150 kilometer lang er alles aan hadden gedaan om ons uit de wind te houden en ons voorin te krijgen... Waarom zou dat verloren moeten gaan?”

Hij vond niet dat hij moest stoppen met koersen. “We waren onze leider, onze sterkste renner en het hart van onze klassieke ploeg al verloren. Moesten we dan gewoon de handdoek in de ring gooien? Ik ben trots op de manier waarop Tiesj Benoot en ik zijn blijven vechten en ik hoop dat we het nummertje dat Wout wilde opvoeren hebben geëerd.”