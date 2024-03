Patrick Lefevere ziet zijn ploeg niks winnen: "Wat kan ik eraan doen?"

Soudal-QuickStep beleeft een heel moeilijk voorjaar. In de klassiekers wil het maar niet lukken voor de troepen van Patrick Lefevere.

Patrick Lefevere ziet met lede ogen aan hoe zijn renners bij Soudal-QuickStep er maar niet in slagen om hun stempel te drukken op het klassieke voorjaar.

“Ik heb nog een kleine hoop. In 2001 draaide het ook niet. Ik heb toen 's ochtends voor Parijs-Roubaix een speech gegeven en we waren 1, 2 en 3”, lacht Lefevere zijn miserie weg bij Wielerclub Wattage. “Hoop doet de zotten leven, hé.”

Lefevere spaarde zijn kritiek niet op zijn eigen renners. Naar de echte reden blijft het gissen, want als ze die gevonden hadden, dan had men er al lang iets aan gedaan.

“Een baas maakt nooit fouten. Het is makkelijk om achteraf te zeggen: ‘Waar ben je in de fout gegaan?’ De renners die het nu niet doen, wonnen 2, 3 jaar geleden Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen. Ze deden overal mee voor de overwinning en nu plots draait het niet.”

Het is niet aan hem om telkens weer te proberen het tij te keren. “Ik kan toch niet elke ochtend in het rennershotel van mijn voeten gaan maken? Ze vinden me nu al een ambetanterik.”

Het is voor Patrick Lefevere een bijzonder frustrerend gegeven. “Ik heb dokters, ik heb trainers, een slaapcoach, 3 ploegleiders. Wat kan ik eraan doen, behalve op het einde van de maand betalen.”