Wie gaat er nog naar de Ronde na forfait van Van Aert? "Ik heb de bus afgezegd"

Wout van Aert had alles op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gezet. Door zijn val in Dwars door Vlaanderen zal onze landgenoot echter niet van de partij zijn.

De balans na de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen was bijzonder zwaar voor Wout van Aert. Daardoor mocht hij een streep trekken door de koersen waar hij een hele winter naartoe had toegeleefd.

Vlaanderens Mooiste is één van zijn topfavorieten en grote aantrekkingskracht kwijt. Het wordt een bijzondere editie, al lijkt vooral de koers op zich de grote verliezer te worden.

Ook bij de supportersclubs van Wout van Aert is het nieuws ingeslagen als een bom. De Lilse supportersclub was van plan om zondag met een bus naar de Oude Kwaremont te trekken om Van Aert aan het werk te zien.

Bikkelhard voor Wout van Aert

“Ik heb de bus afgezegd”, zegt voorzitter Peter Van Echelpoel. “We kunnen daar nu toch maar weinig gaan doen.”

De wedstrijd op televisie volgen dan maar en dan nog. “Goh, waarschijnlijk wel. Maar het zal niet van ’s morgens vroeg zijn. Ik denk dat ik de tv pas tegen het laatste uur ga opzetten.”

De supporters voelen enorm mee met hun idool. “Hij heeft verschillende crossen niet gereden, is tijdens het voorjaar nog drie weken op hoogtestage geweest, heeft Gent-Wevelgem laten schieten… Allemaal om goed te zijn in de Ronde en Roubaix. Dit is echt bikkelhard.”