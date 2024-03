Julian Alaphilippe haalt lachers op zijn hand met uitspraak over de Ronde van Vlaanderen

Soudal Quick-Step heeft geen echte topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen in zijn rangen. Julian Alaphilippe heeft een alternatief plannetje om toch mee te spelen.

Met Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Yves Lampaert heeft Soudal Quick-Step op papier drie renners die kunnen meedoen voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. Maar dat is dit jaar niet het geval.

"Winnen zondag wordt moeilijk, al hebben we met Kasper Asgreen wel een ex-winnaar en met Julian Alaphilippe nog altijd een tweevoudige wereldkampioen. We mogen de hoop niet opgeven", stelt Lampaert bij Sporza.

Alaphilippe heeft plannetje voor de Ronde

Alaphilippe zelf had op een betere vorm gehoopt. In de E3 Saxo Classic werd hij 49ste, in Gent-Wevelgem 26ste. Niet de vorm waarmee je zal doen voor de zege in de Ronde van Vlaanderen.

Al heeft Alaphilippe daar iets anders op verzonnen. "Ik ga al om 8 uur starten (meer dan 2 uur voor de officiële start, nvdr). Dan kan ik met wat voorsprong aan de finale beginnen", lachte de Franse ex-wereldkampioen.

Ook Asgreen weet dat de ploeg iets moet verzinnen. "We zullen met iets op de proppen moeten komen, want het heeft geen zin om 'hem' (Van der Poel, nvdr.) zomaar te proberen volgen als hij zijn motor aanzet."