Op gevaar van eigen leven? Tiesj Benoot legt advies van bondsdokter naast zich neer

Visma-Leasea a Bike moet de laatste tijd veel wonden likken. In de Ronde van Vlaanderen komen zelfs renners aan de start met blessures.

Uit de originele ploeg van Visma-Lease a Bike voor de Ronde van Vlaanderen hebben Wout van Aert, Christophe Laporte en Jan Tratnik moeten afhaken. Laporte is nog niet hersteld van zijn ziekte, Tratnik heeft te veel last van een val.

Verrassend was dan weer de selectie van de jonge Noor Per Strand Hagenes voor de Ronde van Vlaanderen. Hagenes liep zo'n week geleden nog een dubbele neusbreuk op in de E3 Saxo Classic, maar rijdt toch.

Benoot rijdt de Ronde met gebroken ribben

Tiesj Benoot heeft dan weer last aan zijn ribben. Hij viel zwaar in Gent-Wevelgem, maar dat belette hem niet om te starten in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

"Ik denk dat ze eigenlijk gebroken zijn, een paar ribben op links. Ik heb geen foto’s laten maken. Dat maakt toch geen verschil", zei Benoot vrijdag op de persconferentie van Visma-Lease a Bike.

Bondsdokter Kris Van der Mieren raadt echter ten stelligste af om verder te koersen met gebroken ribben. "Als een gebroken rib de long perforeert, zit je met een klaplong", zegt hij bij HLN.