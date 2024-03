Patrick Lefevere rekent op erg opvallend mirakel voor Soudal Quick-Step in de Ronde

Soudal Quick-Step wil er in de Ronde van Vlaanderen het beste van maken. Voor de ploeg van Patrick Lefevere is het vooral hopen op een uitzonderlijke dag.

Met Mathieu van der Poel aan de start wordt het voor Soudal Quick-Step bijzonder moeilijk om zondag in Oudenaarde te winnen. Toch wil grote baas Patrick Lefevere zich vooraf nog niet gewonnen geven.

"Wij zijn altijd een winning team geweest. De ambitie moet dus altijd winnen zijn. Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat het voor geen meter liep en de wind toch plots draaide voor ons", zegt hij bij Sporza.

Lefevere hoopt nog op een scenario zoals in 2001. Toen beleefde zijn ploeg ook een slecht voorjaar, maar Lefevere gaf voor Parijs-Roubaix nog eens een speech. Zijn ploeg vulde het volledige podium, Servais Knaven won voor Johan Museeuw en Romans Vainsteins.

Lefevere hoopt op de paashaas

Doordat Soudal Quick-Step een underdog is, moet het de koers niet dragen. Lefevere hoopt dan ook op dezelfde situatie als in 2021 toen Asgreen als underdog Van der Poel klopte in een sprint.

"Laat ons hopen dat de Paashaas goede benen meebrengt!", probeert Lefevere alle middelen boven te halen. Of herrijst er iemand van Soudal Quick-Step op Pasen?